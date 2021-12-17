Fenerbahçe derbide oyun planını Mesut ve İrfan üzerine kuracak
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. 19 Aralık Pazar oynanacak karşılaşmada Sarı-Lacivertliler kazanarak şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe’de gözler derbiye çevrildi. Lider Trabzon’un 12 puan gerisinde bulunan Sarı-Lacivertliler sahasında Beşiktaş’la oynayacağı karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek istiyor. Vitor Pereira’nın bu maçtaki en önemli kozları Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci olacak. Gaziantep deplasmanında bir gol atıp bir de asist gerçekleştiren Mesut, futboluyla Arsenal’deki parlak günlerinden kesitler sunmuştu. Eski formunu yakalayan İrfan Can’ın da cezası sona erdi. Portekizli teknik direktörün forvette yine Serdar Dursun’la başlaması bekleniyor. Osayi Samuel ile Diego Rossi de kanatlarda şans bekleyecek. Orta sahada Crespo ve Zajc ilk 11’e yakın. G.Antep’te çok pas hatası yapan Luiz Gustavo’nun yedek kulübesinde olma ihtimali yüksek.
SÜRPRİZ VEDA
Sarı-Lacivertlilerin teknik direktör Vitor Pereira ile vedalaşmaya hazırlandığı şu günlerde sürpriz ayrılık yaşandı. Altyapı scout sorumlusu Serhat Pekmezci görevini bıraktığını duyurdu.
MAÇA YOĞUN İLGİ
Gaziantep yenilgisi camiada moralleri bozsa da pazar günkü Beşiktaş derbisinin biletlerine yoğun ilgi var. Genel satış bugün itibarıyla başlayacak. Sarı-Lacivertliler, 2021’in son dev maçında tribünleri doldurmaya hazırlanıyor.
FARIOLI KARAGÜMRÜK’TEN AYRILDI
Karagümrük’te teknik direktör Farioli ile yollar ayrıldı. İtalyan çalıştırıcının adı F.Bahçe ile anılıyordu. Sarı-Lacivertlilerin, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi halinde Pereira’yı gönderip, Farioli ile sözleşme imzalayacağı konuşuluyor.
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