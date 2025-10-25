Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rafa Silva'nın sakatlığında son durum belli oldu!

25.10.2025 09:11:00
Beşiktaş, Rafa Silva'dan gelen kötü haberle sarsıldı. Portekizli yıldızda kas ödemi tespit edilirken tedavisine hemen başlandı. Rafa Silva'nın Beşiktaş'ın haftaya oynayacağı Fenerbahçe derbisine kadar iyileşip iyileşmeyeceği ise belli oldu.

Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva sakatlandı. Antrenmana çıkamayan 32 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa maçında oynayamayacak. Rafa Silva'nın dev derbiye yetişip yetişmeyeceğinin ise belli olduğu aktarıldı.

Rafa Silva için Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Tümosan Konyaspor’la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva’nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir. Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre Rafa Silva, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 11. haftasında oynayacağı Fenerbahçe derbisine yetişecek. Siyah-beyazlıların yıldızının Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde o maçta sahada olması bekliyor. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, 2 Kasım Pazar saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

