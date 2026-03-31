Devre arası kiralanmıştı: Beşiktaş'ta yeni transfer ile yollar ayrılıyor!

Yeni sezonun kadro planlamasını yapan Beşiktaş'ta bir ayrılık kararı daha çıkmak üzere. Sergen Yalçın'ın 1 dakika bile oynatmadığı futbolcunun siyah-beyazlılara veda etmesi bekleniyor.

Sergen Yalçın, kış transfer döneminde transfer edilen kaleci Devis Vasquez'e henüz şans vermedi.

NTV Spor'da yer alan habere göre; sezon sonunda '1 numara' takviyesi yapmayı hedefleyen Beşiktaş'ın, 27 yaşındaki Kolombiyalı kalecinin satın alma opsiyonu büyük olasılıkla kullanılmayacak.

KOLOMBİYALI KALECİ DE AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Devis Vasquez'in de forma şansı bulamadığı gerekçesiyle ayrılık planları yaptığı ifade edildi. Tecrübeli eldivenin sezon sonunda Roma'ya dönmesi bekleniyor.