Cumhuriyet Gazetesi Logo
Devre arası kiralanmıştı: Beşiktaş'ta yeni transfer ile yollar ayrılıyor!

31.03.2026 14:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş'ın devre arasında Roma'dan kiraladığı kaleci Devis Vasquez ile sezon sonunda yollarını ayıracağı iddia edildi.

Yeni sezonun kadro planlamasını yapan Beşiktaş'ta bir ayrılık kararı daha çıkmak üzere. Sergen Yalçın'ın 1 dakika bile oynatmadığı futbolcunun siyah-beyazlılara veda etmesi bekleniyor.

Sergen Yalçın, kış transfer döneminde transfer edilen kaleci Devis Vasquez'e henüz şans vermedi. 

NTV Spor'da yer alan habere göre; sezon sonunda '1 numara' takviyesi yapmayı hedefleyen Beşiktaş'ın, 27 yaşındaki Kolombiyalı kalecinin satın alma opsiyonu büyük olasılıkla kullanılmayacak.

KOLOMBİYALI KALECİ DE AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Devis Vasquez'in de forma şansı bulamadığı gerekçesiyle ayrılık planları yaptığı ifade edildi. Tecrübeli eldivenin sezon sonunda Roma'ya dönmesi bekleniyor.

İlgili Konular: #beşiktaş #roma #Devis Vasquez

İlgili Haberler

Beşiktaş'ın gündemine gelmişti... Altay Bayındır'dan geleceğiyle ilgili karar! Bu sezon Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan Altay Bayındır'ın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği iddia edildi.
EuroCup'ta Türk derbisi: Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji yarı finalde karşı karşıya! EuroCup yarı final ilk maçında Beşiktaş GAİN, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.
Bandırmaspor duyurdu: Görkem Dağıstanlı resmen Beşiktaş'ta! Bandırmaspor, 2012 doğumlu hücum oyuncusu Görkem Dağıstanlı'nın transferi için Beşiktaş'la anlaştıklarını açıkladı.