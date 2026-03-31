Bandırmaspor duyurdu: Görkem Dağıstanlı resmen Beşiktaş'ta!

Bandırmaspor duyurdu: Görkem Dağıstanlı resmen Beşiktaş'ta!

31.03.2026 11:58:00
Bandırmaspor duyurdu: Görkem Dağıstanlı resmen Beşiktaş'ta!

Bandırmaspor, 2012 doğumlu hücum oyuncusu Görkem Dağıstanlı'nın transferi için Beşiktaş'la anlaştıklarını açıkladı.

Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş bir yandan da geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar bu bağlamda Görkem Dağıstanlı'nın transferini tamamladı.

Bandırmaspor forması giyen 2012 doğumlu Görkem Dağıstanlı'nın yeni takımı Beşiktaş oldu. Bandırmaspor genç futbolcunun transferi için Beşiktaş'la anlaşma sağlandığını resmi hesaplarından duyurdu.

10 MAÇTA 26 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Görkem Dağıstanlı bu sezon Bandırmaspor U14 ve U14 Gelişim Ligi'nde çıktığı 10 maçta 15 gol, 11 asistlik skor katkısı verdi.

Transferle ilgili Bandırmaspor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kulübümüz ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü arasında yapılan görüşmeler neticesinde, amatör futbolcumuz Görkem Dağıstanlı’nın transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Altyapımızdan yetişen ve kulübümüz bünyesinde gelişimini sürdüren oyuncumuza, bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

