Fenerbahçe derbisine devam edememişti... Beşiktaş'tan Ndidi için sakatlık açıklaması

Fenerbahçe derbisine devam edememişti... Beşiktaş'tan Ndidi için sakatlık açıklaması

7.04.2026 14:03:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe derbisine devam edememişti... Beşiktaş'tan Ndidi için sakatlık açıklaması

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlık yaşayan Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlık yaşayan Wilfred Ndidi için açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, Nijeryalı oyuncunun uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın 85. dakikasında uyluk arkasında ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır.

Wilfred Ndidi'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Beşiktaşlı Vaclav Cerny'den hakem tepkisi: 'Mide bulandırıcı...'
Beşiktaşlı Vaclav Cerny'den hakem tepkisi: 'Mide bulandırıcı...' Beşiktaş'ın Çek oyuncusu Vaclav Cerny, 1-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Dev derbi sonrası Beşiktaş'tan tepki pankartı: 'Kukla VAR'
Dev derbi sonrası Beşiktaş'tan tepki pankartı: 'Kukla VAR' Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 90+11. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takım dev derbi sonrası Tüpraş Stadyumu'nun dış cephesine 'Kukla VAR' pankartı astı.
Beşiktaş GAİN, Karşıyaka'ya geçit vermedi!
Beşiktaş GAİN, Karşıyaka'ya geçit vermedi! Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında kendi evinde ağırladığı Karşıyaka'yı 92-86 mağlup etti.