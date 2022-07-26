Fenerbahçeli Kim Min-Jae, imza için İtalya'da
Napoli, Fenerbahçe'den Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin transferini gün içerisinde noktalayacak. İtalya'ya giden ve sağlık kontrollerinden geçmek için Napoli kulüp binasına giren Güney Koreli, bu işlemlerin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-Jae Napoli’ye transfer oluyor. Güney Koreli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeye imza atması bekleniyor.
YETİŞTİRME BEDELİ ALACAK
Fenerbahçe, 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Kim Min-Jae için 19.2 milyon Euro bonservis geliri elde edecek. Serbest kalma maddesi 18 milyon Euro olmasına karşın Napoli, bu transferde Rennes'in önüne geçmek için 1 milyon Euro ekstra ödeme yaptı.
Ayrıca, Kim Min-Jae'nin yetiştirme bedeli için Napoli'nin yapacağı ilave 1 milyon Euro'luk ödemeden de Fenerbahçe'nin payına 200 bin Euro düşecek.
45 MİLYON EURO SERBEST KALMA ÜCRETİ
Napoli, 25 yaşındaki Kim Min-Jae'ye yıllık 2 milyon Euro artı bonuslar ve 1.5 milyon Euro da imza parası verdi. 3 yıllık sözleşmede, 2024 yılından geçerli olmak üzere de 45 milyon Euro serbest kalma maddesi olacak.
Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 1 gol kaydeden Kim Min-Jae, özellikle savunmada yaptığı kritik müdahaleler ile dikkat çekmişti.
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