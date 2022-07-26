Fenerbahçeli Kim Min-Jae, imza için İtalya'da

26 Temmuz 2022 Salı, 14:09

Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-Jae Napoli’ye transfer oluyor. Güney Koreli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeye imza atması bekleniyor.

YETİŞTİRME BEDELİ ALACAK

Fenerbahçe, 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Kim Min-Jae için 19.2 milyon Euro bonservis geliri elde edecek. Serbest kalma maddesi 18 milyon Euro olmasına karşın Napoli, bu transferde Rennes'in önüne geçmek için 1 milyon Euro ekstra ödeme yaptı.

Ayrıca, Kim Min-Jae'nin yetiştirme bedeli için Napoli'nin yapacağı ilave 1 milyon Euro'luk ödemeden de Fenerbahçe'nin payına 200 bin Euro düşecek.

45 MİLYON EURO SERBEST KALMA ÜCRETİ

Napoli, 25 yaşındaki Kim Min-Jae'ye yıllık 2 milyon Euro artı bonuslar ve 1.5 milyon Euro da imza parası verdi. 3 yıllık sözleşmede, 2024 yılından geçerli olmak üzere de 45 milyon Euro serbest kalma maddesi olacak.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 1 gol kaydeden Kim Min-Jae, özellikle savunmada yaptığı kritik müdahaleler ile dikkat çekmişti.