Fenerbahçe Gustavo Henrique'yi açıkladı!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Brezilyalı kulüp Flamengo'da forma giyen Gustavo Henrique'nin transferi için futbolcu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique'nin transferinde sona yaklaştı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.
Oyuncunun, detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacağı belirtildi.
TRANSFERİN RAKAMLARI
Fenerbahçe'nin, bu transfer için Flamengo'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin, oyuncuyla da 3 yıllık kontrat imzalayacağı belirtildi.
BU AKŞAM İSTANBUL'DA
Gustavo Henrique ve Temsilcisi Luis Augusto 18.30'da İstanbul'da olacak. Henrique, sağlık kontrolü sonrası resmi imzayı atacak.
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