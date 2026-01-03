Fenerbahçe duyurdu: Mehmet Aurelio’ya yeni görev

Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Mehmet Aurelio, sarı-lacivertli takımın akademisinde görev alacak.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beş yıl şanlı formamızı başarıyla terleten ve ardından Futbol A Takımımızda çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Aurelio, U19 Futbol Takımımızın yeni Teknik Sorumlusu oldu" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Mehmet Aurelio’ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, Kulübümüze ve Futbol Akademimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Aurelio, Fenerbahçe'de daha önce teknik ekipte görev almıştı.