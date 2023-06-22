Fenerbahçe Edin Dzeko'yu KAP'a bildirdi
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Boşnak golcü Edin Dzeko ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Fenerbahçe, Boşnak golcü Edin Dzeko için artık geri sayıma geçti.
Sarı-lacivertlilerin, transferi için resmi açıklama yaptığı Edin Dzeko, İstanbul'a indi. 37 yaşındaki Boşnak golcü, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
Edin Dzeko
KAP'A BİLDİRDİ
Fenerbahçe, Edin Dzeko ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe'nin açıklamasında "Profesyonel futbolcu Edin Dzeko'nun transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" denildi.
İKİNCİ TRANSFERİ
Boşnak golcü, Ryan Kent'in ardından Fenerbahçe'nin bu sezonki ikinci transferi olacak.
Sarı-lacivertliler ayrıca geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu tutuklanabilir
- 24 başkan istifa etti iddiası yalanlandı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- Soylu'nun 'bitanesi' İsmail Çataklı'ya veda!
- Çapa Tıp öğrencileri sansürü deldi
- Yeni bakan yardımcıları belli oldu
- Sokak röportajında konuşan kadın: Peygamberimiz Erdoğan
- Muhalefete kıskaç planı
- Feyza Altun: Reha Muhtar’ın tacizlerine maruz kalıyorum
- İktidara vefa borcu ödendi