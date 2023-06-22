Fenerbahçe Edin Dzeko'yu KAP'a bildirdi

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Boşnak golcü Edin Dzeko ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2023 - 16:35
Fenerbahçe Edin Dzeko'yu KAP'a bildirdi
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Fenerbahçe, Boşnak golcü Edin Dzeko için artık geri sayıma geçti.

Sarı-lacivertlilerin, transferi için resmi açıklama yaptığı Edin Dzeko, İstanbul'a indi. 37 yaşındaki Boşnak golcü, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Edin Dzeko

KAP'A BİLDİRDİ

Fenerbahçe, Edin Dzeko ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe'nin açıklamasında "Profesyonel futbolcu Edin Dzeko'nun transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" denildi.

İKİNCİ TRANSFERİ

Boşnak golcü, Ryan Kent'in ardından Fenerbahçe'nin bu sezonki ikinci transferi olacak.

Sarı-lacivertliler ayrıca geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı.


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