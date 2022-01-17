Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'dan Aykut Kocaman için şok sözler
Brezilya basınına konuşan Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Aykut Kocaman hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Alex, çalıştığın en kötü teknik direktörün Aykut Kocaman olduğunu söyledi.
Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla kırılmadık rekor bırakmayan Alex de Souza, ülkesinde Sao Paulo U20 takımını çalıştırıyor. Brezilya basını, sarı lacivertlilerin efsane futbolcusuyla röportaj gerçekleştirdi.
2004-2005 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de, müthiş bir performansa imza atan ve heykeli de dikilen Alex de Souza, 2012-13 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunların ardından takımdan ayrılmıştı.
"EN KÖTÜSÜ AYKUT KOCAMAN"
Efsane oyuncu, yıldızının barışmadığı Aykut Kocaman'la ilgili olarak çok konuşulacak sözler sarf etti.
Alex'e "Çalıştığın en iyi ve en kötü teknik adamlar kimlerdi?" şeklinde soru yöneltildi. Alex de Souza bu soruya, "En iyisi Vanderlei Luxemburgo'ydu. En kötüsü ise Aykut Kocaman'dı" şeklinde yanıt verdi.
241 MAÇTA 136 GOL ATTI
Alex de Souza Fenerbahçe'deki inanılmaz performansıyla adını tarihe yazdırdı. Brezilyalı efsane isim, sarı-lacivertli forma altında 241 maça çıkarken, 136 gol attı, 109 asist yaptı.
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