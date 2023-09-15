Fenerbahçe, Burak Kapacak'ın ayrılığını açıkladı
Fenerbahçe, Burak Kapacak'ın Sivasspor'a kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe, genç oyuncu Burak Kapacak'ın Sivasspor'a kiralandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor’a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 15, 2023
2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor’a kiralanmıştır.
Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/I0E6r4A2r9
GEÇEN SEZON KARAGÜMRÜK'TE OYNADI
23 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Fatih Karagümrük'te 16 maçta 1 gol 2 asist kaydetti.
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