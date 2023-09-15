Fenerbahçe, Burak Kapacak'ın ayrılığını açıkladı

Fenerbahçe, Burak Kapacak'ın Sivasspor'a kiralandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2023 - 15:08
Fenerbahçe, Burak Kapacak'ın ayrılığını açıkladı
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Fenerbahçe, genç oyuncu Burak Kapacak'ın Sivasspor'a kiralandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor’a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

 

GEÇEN SEZON KARAGÜMRÜK'TE OYNADI

23 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Fatih Karagümrük'te 16 maçta 1 gol 2 asist kaydetti. 


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