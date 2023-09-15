Fenerbahçe, Burak Kapacak'ın ayrılığını açıkladı

Yayınlanma: 15.09.2023 - 15:08

Güncelleme: 15.09.2023 - 15:16

Fenerbahçe, genç oyuncu Burak Kapacak'ın Sivasspor'a kiralandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor’a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

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2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor’a kiralanmıştır.



Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/I0E6r4A2r9 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 15, 2023

GEÇEN SEZON KARAGÜMRÜK'TE OYNADI

23 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Fatih Karagümrük'te 16 maçta 1 gol 2 asist kaydetti.