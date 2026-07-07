Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Nicolo Melli'nin sözleşmesini 2 yıl uzattı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda İtalyan oyuncu Nicolo Melli'nin sözleşmesi 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzatıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'mız, çubuklu formamızı giydiği süre boyunca kulübümüzün mücadele ve aidiyet karakterinin en önemli temsilcilerinden biri olan Nicolo Melli ile 2027-2028 sezonunun sonuna dek yeni anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Tecrübeli basketbolcu, Fenerbahçe ile 1 Avrupa Ligi, 3 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.