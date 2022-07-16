Fenerbahçe, eski başkanlarından Faruk Ilgaz'ı andı

Fenerbahçe Spor Kulübü, kulübün eski başkanlarından Faruk Ilgaz'ı ölüm yıl dönümünde andı.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:55
Fenerbahçe, eski başkanlarından Faruk Ilgaz'ı andı
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Kulübü, unutulmaz başkanlarından Faruk Ilgaz'ın vefatının 8. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "1966-1974, 1976-1980 ve 1983-1984 yılları arasında kulübümüzde başkanlık yapmış, görev süresi boyunca önemli başarılara imza atmış efsane başkanlarımızdan Faruk Ilgaz'ı vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.



fenerbahçe Faruk Ilgaz başkan
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler