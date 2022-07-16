Fenerbahçe, eski başkanlarından Faruk Ilgaz'ı andı
Fenerbahçe Spor Kulübü, kulübün eski başkanlarından Faruk Ilgaz'ı ölüm yıl dönümünde andı.
Fenerbahçe Kulübü, unutulmaz başkanlarından Faruk Ilgaz'ın vefatının 8. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "1966-1974, 1976-1980 ve 1983-1984 yılları arasında kulübümüzde başkanlık yapmış, görev süresi boyunca önemli başarılara imza atmış efsane başkanlarımızdan Faruk Ilgaz'ı vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.
Video Haberler
- CHP'den Bakan Kasapoğlu'na KYK yanıtı
- Üretici artan maliyetten dert yandı: 'Köstek olmasınlar'
- Hatay'da orman yangını
- Plajda elektrik akımından ölüm: Soruşturma başlatıldı
- Sümela Manastırı'na gidilen patikada taş düştü; 2 yaralı
- Kameralara yakalanmamak için 'yerde süründü'
- Havalimanında bomba paniği: Terminal boşaltıldı!
- Evini ateşe verip balkondan atladı: İtfaiye kurtardı
- Önce 'yumruk' attı, sonra 'elini ısırdı'
- Kaputa sıkışan inatçı kedi yurttaşları seferber etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Milyonlarca emekli bekliyordu... Tarih belli oldu
- Ben, ‘Saraçhane’ deyince...
- Erdoğan'dan KYK borcu açıklaması
- Bakandan KYK borçları açıklaması
- O şirketin müdürü Akar'ın gelini çıktı
- Saraçhane’ye davet edilmedi, Erdoğan’ı bekledi
- Menzilci Tuncer'in 15 Temmuz 'analiz'i
- Seçimi işaret etti: 'Kesin artıracak'
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- Cem Yılmaz'dan '15 Temmuz paylaşımı' tepkisi