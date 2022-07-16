Medipol Başakşehirli Emir Şenocak, Bandırmaspor'a transfer oldu

Başakşehir Emir Şenocak'ın TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor'a transfer olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:40
Medipol Başakşehirli Emir Şenocak, Bandırmaspor'a transfer oldu
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Medipol Başakşehir'in genç futbolcusu Emir Şenocak, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor'a transfer oldu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2019 yılından bu yana futbolcumuz olan Emir Şenocak, geri satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak kaydıyla Bandırmaspor'a transfer olmuştur. Emir Şenocak'a kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

Bursaspor altyapısından yetişen 20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, 2019'da Başakşehir 19 Yaş Altı Takımı'na geçti. Geçen sezonu Spor Toto 1. Lig takımı Menemenspor'da kiralık olarak geçiren Emir, 15 lig, 3 de Türkiye Kupası olmak üzere 18 resmi maçta forma giydi.


Medipol Başakşehir Bandırmaspor transfer Emir Şenocak
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