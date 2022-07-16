Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Mario Balotelli açıklaması
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, İtalyan yıldızla ilgili transfer iddialarına noktayı koydu. 31 yaşındaki futbolcu için kendilerine gelen bir teklif olmadığını belirten Sancak, istedikleri rakamı veren takımın Balotelli’yi transfer edebileceğini söyledi.
Süper Lig'de Adana Demirspor formasıyla küllerinden doğan Mario Balotelli ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Adı Galatasaray’ın yanı sıra Valencia ile anılan İtalyan yıldız için son olarak Sion’un devreye girdiği öne sürüldü. Calciomercato, tecrübeli golcünün İsviçre ekibinde forma giymek için Türkiye’den ayrılmaya hazırlandığını duyurdu.
Hürriyet'e konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 31 yaşındaki futbolcu için herhangi bir teklif gelmediğini belirtirken “4 milyon Euro’yu getiren Balotelli’yi alır” diyerek tartışmalara noktayı koydu.
Mavi-lacivertlilerin başkanı dün sosyal medyada yer alan, G.Saray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur’un Balotelli için kendisi ile görüşeceği iddialarına da Twitter hesabından, “Bu haberi nereden aldınız, Erden beye attım bunu, gülüyor. Yani haberim yok diyor. Şimdi bu haberinize ne diyeyim” mesajıyla yanıt verdi.
Sancak, bu sezon çıktığı 33 resmi maçta 19 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
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