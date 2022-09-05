Fenerbahçe, Filip Novak ile yolları ayırıyor

05 Eylül 2022 Pazartesi, 20:55

Fenerbahçe, Çek futbolcu Filip Novak’la sözleşmesinin feshi için bir görüşme yaptı.

Haber Global'in haberine göre, sarı-lacivertliler 1 yıl daha kontratı olan Novak’a geçmişten kalan alacakları ve bu sezonki parasının bir kısmını önerdi.

Novak'ın ise bu sezonki parasının tamamını istediği, görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Fenerbahçe ile 51 maça çıkan Novak 4 gol 3 asistlik katkı sağladı.



