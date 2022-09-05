Fenerbahçe, Filip Novak ile yolları ayırıyor

Fenerbahçe'de yönetim Çek sol bek oyuncusu Filip Novak ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2022 Pazartesi, 20:55
Fenerbahçe, Filip Novak ile yolları ayırıyor
Abone Ol google-news

Fenerbahçe, Çek futbolcu Filip Novak’la sözleşmesinin feshi için bir görüşme yaptı.

Haber Global'in haberine göre, sarı-lacivertliler 1 yıl daha kontratı olan Novak’a geçmişten kalan alacakları ve bu sezonki parasının bir kısmını önerdi.

Novak'ın ise bu sezonki parasının tamamını istediği, görüşmelerin devam ettiği belirtildi. 

Fenerbahçe ile 51 maça çıkan Novak 4 gol 3 asistlik katkı sağladı.



fenerbahçe filip novak Sözleşme

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler