Fenerbahçe, FOMGET'e kaybetti!
Kadınlar Süper Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında FOMGET'e 2-1 mağlup oldu.
Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında FOMGET ile karşıya geldi. Fenerbahçe, FOMGET'e 2-1'lik skorla kaybetti.
Fenerbahçe, 14. dakikada Roselord Borgella ile öne geçti ve ilk yarı sarı-lacivertlilerin üstünlüğü ile tamamlandı.
FOMGET, 68. dakikada Abigail Kim ve 78. dakikada Şehriban Dülek'in golleriyle Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 36 puanda kaldı. Zirvedeki puan farkını ikiye düşüren FOMGET, 34 puana yükseldi.
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