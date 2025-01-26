Fenerbahçe, FOMGET'e kaybetti!

Yayınlanma: 26.01.2025 - 16:36

Güncelleme: 26.01.2025 - 16:36

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında FOMGET ile karşıya geldi. Fenerbahçe, FOMGET'e 2-1'lik skorla kaybetti.

Fenerbahçe, 14. dakikada Roselord Borgella ile öne geçti ve ilk yarı sarı-lacivertlilerin üstünlüğü ile tamamlandı.

FOMGET, 68. dakikada Abigail Kim ve 78. dakikada Şehriban Dülek'in golleriyle Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 36 puanda kaldı. Zirvedeki puan farkını ikiye düşüren FOMGET, 34 puana yükseldi.