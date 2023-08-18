Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun'a Süper Lig ekibi talip oldu

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Serdar Dursun transferi için Fenerbahçe ile anlaştı. Transferde Serdar Dursun'un son kararı bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2023 - 14:17
Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun'a Süper Lig ekibi talip oldu
Abone Ol google-news

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor. İstanbul temsilcisi, bu transfer için Fenerbahçe ile anlaştı.

Serdar Dursun'un kabul etmesi halinde transferin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE 28 GOLLÜK ETKİ

31 yaşındaki futbolcu için Samsunspor, Trabzonspor ve Hertha Berlin iddiaları da gündeme gelmişti.

2021 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun'un sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Serdar Dursun, Fenerbahçe forması altında çıktığı 64 maçta 19 gol attı ve 9 asist yaptı. 

13. AYRILIK OLACAK 

Arda Güler, Attila Szalai, Bruma, Diego Rossi, Mergim Berisha, Willian Arao, Enner Valencia, Samatta, Joao Pedro, Tiago Çukur, Ertuğrul Çetin ve Çağtay Kurukalıp ile vedalaşan Fenerbahçe'de 13. ayrılık Serdar Dursun'la yaşanabilir.


serdar dursun fenerbahçe Fatih Karagümrük

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de yeni transferlerin lisansı çıkarıldı

Fenerbahçe'de yeni transferlerin lisansı çıkarıldı
Spor yazarları Maribor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Spor yazarları Maribor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Fenerbahçe: 'Kabul etmiyoruz'

Fenerbahçe: 'Kabul etmiyoruz'

En Çok Okunan Haberler