Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun'a Süper Lig ekibi talip oldu
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Serdar Dursun transferi için Fenerbahçe ile anlaştı. Transferde Serdar Dursun'un son kararı bekleniyor.
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor. İstanbul temsilcisi, bu transfer için Fenerbahçe ile anlaştı.
Serdar Dursun'un kabul etmesi halinde transferin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE'DE 28 GOLLÜK ETKİ
31 yaşındaki futbolcu için Samsunspor, Trabzonspor ve Hertha Berlin iddiaları da gündeme gelmişti.
2021 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun'un sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Serdar Dursun, Fenerbahçe forması altında çıktığı 64 maçta 19 gol attı ve 9 asist yaptı.
13. AYRILIK OLACAK
Arda Güler, Attila Szalai, Bruma, Diego Rossi, Mergim Berisha, Willian Arao, Enner Valencia, Samatta, Joao Pedro, Tiago Çukur, Ertuğrul Çetin ve Çağtay Kurukalıp ile vedalaşan Fenerbahçe'de 13. ayrılık Serdar Dursun'la yaşanabilir.
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