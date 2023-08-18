Spor yazarları Maribor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Yayınlanma: 18.08.2023 - 09:29

Güncelleme: 18.08.2023 - 09:29

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçında deplasmanda Maribor'u 3-0 yenerek play-off turuna yükseldi.

Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

''İLİM-İRFANLA TUR ATLAYAN F.BAHÇE''

''Kadıköy’deki ilk maçta sert ve defansif rakibe karşı statik forvetle 3-1 kazanmasına karşın hayli zorluk yaşamış Fenerbahçe, deplasmanda takım halinde akıcı ve etkili oynamayı başarınca, Maribor’u rövanşta kolayca saf dışı bıraktı.Hem de rakip tribünleri çileden çıkartacak kadar kolayca.Peki neydi tribün olayları başlamadan önceki 66 dakikada Fenerbahçe’yi akıcı, etkili, üstün kılan? Sadece kalite farkı mı?Hayır! Birincisi “ilim”… İkincisi “İrfan”!Daha doğrusu kaledeki ve kanattaki iki İrfan(lar).

Deplasman başarısını getiren “futbol ilminin” birinci göstergesi, İsmail Kartal’ın ilk maçtan aldığı dersle Dzeko’yu dinlendirip orta sahada Zajc ve İsmail’e, Szymanski’i katmasıydı en başta. Her Fenerbahçe hücumunda Zajc’ı gizli santrafor gibi mutlaka pozisyonun içinde tutmasıydı. Kadıköy’de yenen golün kahramanı Osayi’i kulübeye çekip Maribor’un yırtıcı sol kanadını sağda Ferdi ile karşılamasıydı. Topa sahip olmayı doktora tezi gibi sahaya koymasıydı.'' (Ercan Güven - Milliyet)

"KEYİFLER KAÇTI"

''İlk maçtaki avantajlı skor, rövanş oyununda İsmai Kartal’ı rotasyona yönlendirmişti. Kalede İrfan Can, defansta Samet, Peres, Oosterwolde, forvette de Batshuayi ilk 11’de kendilerine yer bulmuştu. Maribor kalite ve kapasite olarak Fenerbahçe ile baş edecek bir takım değildi. Oyunun ilk bölümü tamamen Fenerbahçe’nin kontrolünde gitti.

İrfan Can’ın (Takımın iyilerinden) takımını öne geçiren golünde, Batshuayi’nin orta asisti akıl doluydu. Fenerbahçe öne geçtikten sonra, kendini fazla sıkmadı. İlk 30 dakika sonrası Peres’in gereksiz yere yaptığı penaltıyı İrfan Can (Sanırım kale artık onun) kurtarınca, rakibin keyfi kaçtı morali bozuldu. İkinci yarıya İsmail Kartal, sarı kartlı Samet’i dışarı alıp Djiku’yu sahaya sürdü. Sahada oyun Fenerbahçe’nin kontrolünde giderken sahneye kale arkası seyircisi çıktı, maçın içine etti. Oyun durdu, futbolcular maçtan soğudu, keyifler kaçtı.'' (Faik Çetiner - Fanatik)