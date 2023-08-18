Fenerbahçe'de yeni transferlerin lisansı çıkarıldı

Fenerbahçe yeni transferleri Cengiz Ünder ve Fred'in lisansını çıkardı. Cengiz Ünder ve Fred görev verilmesi halinde Samsunspor'la oynanacak Süper Lig maçında süre alabilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2023 - 11:42
Fenerbahçe'de yeni transferlerin lisansı çıkarıldı
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Fenerbahçe, Marsilya'dan transfer ettiği Cengiz Ünder ve Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred'in lisansını çıkardı.

Milli futbolcu Cengiz Ünder ve Brezilyalı orta saha Fred, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde ligde bu hafta oynanacak Samsunspor maçında süre alabilecek.

Fenerbahçe, Cengiz Ünder ve Fred ile 4'er yıllık sözleşme imzalamıştı.

Cengiz Ünder geçtiğimiz sezon Marsilya ile çıktığı 46 maçta 5 gol, 6 asistlik skor katkısı vermişti.

Fred ilse 2022-23 sezonunda Manchester United ile tüm kulvarlarda 56 maça çıkıp 6 gol, 6 asistlik istatistik yakalamıştı.


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