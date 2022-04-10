Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Mert Hakan Yandaş çıldırdı
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide Mert Hakan Yandaş ile Marcao arasında gerginlik yaşandı.
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray ile oynadığı maçın 56. dakikasında Mert Hakan Yandaş ile Marcao arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Savunmadan hızlı çıkmaya çalışan Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş, topla birlikte hareketlenmek istedi. Marcao’nun yatarak müdahalesi sonrası Mert Hakan Yandaş, yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan oyunu devam ettirirken, Mert Hakan Yandaş yerden kalkamadı.
Galatasaray hücumu devam ederken Fenerbahçe savunması araya girerek topu taca attı. Topun oyun alanının dışına çıkmasının ardından Mert Hakan Yandaş, hızla Marcao’nun üzerine yürümek istedi. İki takım futbolcuları araya girerek, olayın büyümesini engelledi.
Video Haberler
- Ölüm saçan dereyi ‘tertemiz akıyor’ diye raporladılar
- Polisten moto kuryeye: 'Beynine bir tane sıkarım'
- Müzisyenlere 'ramazanda alkol alamazsınız' saldırısı
- İYİ Partili isimden 'Haşim Kılıç' yanıtı
- Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı
- İstanbul'da domuzlar şehir merkezine indi!
- Utku K.'nin ilk vukuatı değilmiş!
- Yürüyen merdivenlerde tehlikeli oyun
- Damacana zammına 'çeşmeli' çözüm
- Otomobilini görünce hayatının şokunu yaşadı
En Çok Okunan Haberler
- Taraftarın telefonunu kırmıştı...
- Rekorunu egale etti
- Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı birbirine girdi
- Batı'dan savaş başladığından beri bir ilk
- Ormanlık alanda 38 günlük ceset bulundu
- Dev derbide gergin anlar! Mert Hakan Yandaş çıldırdı
- Fenerbahçe'ye yıldız isimden kötü haber!
- F.Bahçe'den maç sonunda olay yaratan paylaşım!
- Bıçaklı kavgada kan aktı
- Osman Korkmazel, dev derbiyi değerlendirdi