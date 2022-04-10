Miha Zajc kariyerinde bir ilki Fenerbahçe formasıyla yaşadı

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'ı konuk ediyor. Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, Galatasaray karşısında 26. dakikada golünü atarak sarı-lacivertli formayla 8. golüne ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2022 Pazar, 21:37
Miha Zajc kariyerinde bir ilki Fenerbahçe formasıyla yaşadı
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynanan mücadelede eşitliği sarı-lacivertliler bozdu. 26. dakikada Miha Zajc'ın ayağından gelen gol Fenerbahçe'yi 1-0 öne taşıdı.

TOPLAM 8 GOL

Son haftalardaki yükselen performansına devam eden Zajc, kariyerinde bir ilki yaşadı. 

Süper Lig'de bu sezon en fazla maçın ilk golünü atan Fenerbahçe oyuncusu konumundaki 27 yaşındaki oyuncu (5), bu sezon toplam 8 kez gol sevinci yaşadı ve kariyerinin en yüksek gol sayısına ulaştı.

Zajc daha önce Genoa, Empoli, Olimpija Ljubljana ve Celje'de top koşturmuştu.


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