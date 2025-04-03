Fenerbahçe, Galatasaray derbisinden 18 saat sonra paylaşım yaptı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda ezeli rakibi Galatasaray'a yenilerek elenen Fenerbahçe, sosyal medya hesabından 18 saat sonra paylaşım yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe sahasında Galatasaray'a 2-1 yenildi. Sarı lacivertlileri, UEFA Avrupa Ligi'nin ardından Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etti.
Galatasaray maçının ardından maç sonucunu paylaşan sarı lacivertliler, 18 saat boyunda başka paylaşım yapmadı.
Derbinin ardından Fenerbahçe, 6 Nisan Pazar günü oynanacak Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.
Sarı lacivertliler, Galatasaray maçının ardından 18 saat sonra yaptığı ilk paylaşımda günün antrenmanını paylaştı.
?? Günün antrenmanından fotoğraflar. pic.twitter.com/LSBchgk1sL— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 3, 2025
Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #trabzonspor
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