Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı

Son dakika... Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev alacak.

İHA
Yayınlanma: 04.06.2023 - 12:08
Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftanın kapanış maçı olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıklandı.

Müsabakayı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Arda Kardeşler olacak.

Derbi maçında VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy'a AVAR olarak Hakan Ceylan ve Ekrem Kan eşlik edecek.


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