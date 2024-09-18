Spor yazarları Galatasaray - Gaziantep FK maçını yorumladı: 'Hakemsiz de oynanabilirdi'

"6 PUAN KEYFİ"

Ebru Kılıçoğlu: "Okan Hoca eldeki kadrodan iyi işleyen bir takım oluşturmayı başarmış. Sağ bek olmayan Kaan’a ya da joker Barış Alper’e alışmıştık ama sol bekte harikalar yaratan Berkan ismi takım listesinde bir soru işaretiydi maç başlarken. Berkan, bu görevi öyle bir ustalıkla yerine getiriyor ki maç boyunca Galatasaray’ın sol kanadı adeta uçuyor. Nitekim 53. saniyede provası yapılan golü 11. dakikada Barış Alper Yılmaz atıyor. Asisti yapan Mertens de günün “yıldızlı pekiyi” alan isimlerinden. 26. dakikada onun başlattığı atak Batshuayi’nin asistiyle Yunus tarafından ağlara yollanıyor. Rahatlayan Galatasaray, bol paslı, keyifli, çok baskılı olmayan ama kontrolü elden bırakmadığı futbolunun perdesini 76’da bir Batshuayi golüyle kapatıyor. Sarı-Kırmızılı takımın bu kadar baskın gözükmesinin nedeni sadece oturmaya başlayan oyun değil. 4-5-1 taktik dizilişle oynayan ve kalabalık savunma yapıyor gibi gözüken Gaziantep FK’nin aslında o kadar “sıkı” olmayan defans anlayışı. 81’de, uzun bir aşırtma şutla ağları buluşturan Furkan’ın akıl dolu golü hariç. Galatasaray, Kadıköy deplasmanına kendi sahasında peş peşe aldığı toplam 6 puanın motivasyonuyla gidiyor." (Cumhuriyet)