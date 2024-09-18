Spor yazarları Galatasaray - Gaziantep FK maçını yorumladı: 'Hakemsiz de oynanabilirdi'
Galatasaray, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında kendi sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Spor yazarları, Galatasaray-Gaziantep FK maçını köşelerinde değerlendirdi.
"6 PUAN KEYFİ"
Ebru Kılıçoğlu: "Okan Hoca eldeki kadrodan iyi işleyen bir takım oluşturmayı başarmış. Sağ bek olmayan Kaan’a ya da joker Barış Alper’e alışmıştık ama sol bekte harikalar yaratan Berkan ismi takım listesinde bir soru işaretiydi maç başlarken. Berkan, bu görevi öyle bir ustalıkla yerine getiriyor ki maç boyunca Galatasaray’ın sol kanadı adeta uçuyor. Nitekim 53. saniyede provası yapılan golü 11. dakikada Barış Alper Yılmaz atıyor. Asisti yapan Mertens de günün “yıldızlı pekiyi” alan isimlerinden. 26. dakikada onun başlattığı atak Batshuayi’nin asistiyle Yunus tarafından ağlara yollanıyor. Rahatlayan Galatasaray, bol paslı, keyifli, çok baskılı olmayan ama kontrolü elden bırakmadığı futbolunun perdesini 76’da bir Batshuayi golüyle kapatıyor. Sarı-Kırmızılı takımın bu kadar baskın gözükmesinin nedeni sadece oturmaya başlayan oyun değil. 4-5-1 taktik dizilişle oynayan ve kalabalık savunma yapıyor gibi gözüken Gaziantep FK’nin aslında o kadar “sıkı” olmayan defans anlayışı. 81’de, uzun bir aşırtma şutla ağları buluşturan Furkan’ın akıl dolu golü hariç. Galatasaray, Kadıköy deplasmanına kendi sahasında peş peşe aldığı toplam 6 puanın motivasyonuyla gidiyor." (Cumhuriyet)
"GÖZ ALICI GALATASARAY"
Levent Tüzemen: "Yönetimi yerden yere vurulan, hocası Okan Buruk'a saldırı yapılan, sosyal medyada oluşturulan paralı hesaplarla yıpratılan G.Saray, kazanmaya devam ediyor. Okan Buruk ve öğrencileri ilk 5 maçta 5 galibiyet aldı. Ve cumartesi günü oynanacak derbiye de puan farkıyla lider olarak gidecekler. G.Saray'ın galibiyetinden çok oyuncuların coşkusu, isteği, yardımlaşması ve rakibe yine önde yaptıkları baskı göz alıcıydı." (Sabah)
"RİZE MAÇININ TEKRARINI MI YAYINLADINIZ?"
Uğur Meleke: "Dün devre arasında stüdyoya indiğimde şöyle takıldım mesai arkadaşlarıma: “Arkadaşlar ne yaptınız, Galatasaray-Rize maçının tekrarını mı veriyorsunuz? 4 gün arayla aynı müsabakayı ikinci kez izliyoruz adeta.” Sahiden de Galatasaray’ın 4 gün önceki rakibi Rize ile, dünkü misafiri Gaziantep arasındaki benzerlikler çoktu. Maç önü röportajında Selçuk İnan, 4 gün önce İlhan Palut’un anlattıklarının aynısını söyledi adeta: “Bugün beşli savunmayla Galatasaray’ın santradaki rüzgarını kırmayı umut ediyoruz. Eğer o rüzgarı kırabilirsek, bizim de maçın ilerleyen dakikaları için farklı planlarımız var.” İki hoca da beşli defans, dokuzlu savunma bloğuyla başladı. İki takım da ilk 10 dakikada gol yedi. İki maçta da tam 26’da skor 2-0 oldu. Ve Galatasaray her iki maçın da fişini 26’da çekti." (Sabah)
"BU TAKIMA ONLAR EKLENECEK"
Osman Şenher: "Bu takıma Osimhen, Jakobs ve Sallai eklenecek. Mutlaka takımın direnci çok daha fazla olacak. Batshuayi’yi kötülemiyorum ama Osimhen’in farklı becerileri var. Rakip savunmayı resmen hırpalıyor; havadan olsun yerden olsun harika bir forvet. Florya’daki çalışmalarını duyuyorum, derbide takımının en büyük kozu olacak." (Sabah)
"HAKEMSİZ DE OYNANABİLİRDİ"
Ahmet Çakar: "Aslında maç hakemsiz de oynanabilirdi. Herkes iyi niyetli, Gaziantep sonucu kabul etmiş ama atılan ilk golde top Barış Alper'in sağ kolu ile önüne düşüyor. Ya ben yanlış gördüm ya da VAR hakemi Çağdaş Altay ve orta hakem Cihan Aydın göremedi." (Sabah)
"ŞOV KAÇINILMAZ"
Halil Özer: "Galatasaray için bu tip maçlar leblebi çekirdek. Rakibi ile çelik çomak gibi oynar, istediği her şeyi yapar mutlaka ve mutlaka skoru alır ve maçı bitirir. Kadronun her şekli yeterli olur. O yüzden vasat takımlar önünde Galatasaray’ın puan kaybetmesini beklemek sadece boşuna beklentidir. Hani Gaziantepspor’a da bir şey diyemezsin, bütçesi bu, gücü bu. Maxim ve Soresku’nun dışında dikkat çekecek tek futbolcu yok. Hal böyle olunca da Galatasaray’ın şov yapması kaçınılmaz." (Milliyet)
"HAKEME DÜĞÜN HEDİYESİ Mİ?"
Mustafa Çulcu: "Hakem Cihan Aydın bu cumartesi günü evleniyor, düğünü var. Şimdiden kendisine mutluluklar dilerim. Ama o sahadaki performansı ile futbolseverleri mutlu etmedi. İlk golde el ile oynamayı tespit edemedi. MHK'ya sormak gerekiyor, 3 gün sonra düğünü olacak damat adayı hakeme bu maç düğün hediyesi mi?" (Sabah)
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