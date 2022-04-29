Fenerbahçe - Gaziantep FK maçına taraftardan yoğun ilgi

29 Nisan 2022 Cuma, 20:54

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35’inci hafta maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı konuk etti. Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetti. Saka’nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Bilal Gölen üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig’in 34’üncü haftasında 6-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçının ilk 11’ine göre 3 değişiklik yaparak Gaziantep FK karşısında takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, savunmanın Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak devre arasında oyundan alınan Osayi-Samuel’in yerine Nazım Sangare’ye, cezalı olan Kim Min-jae’nin yerine Marcel Tisserand’a, orta alanda ise Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Miguel Crespo yerine Luiz Gustavo’ya şans verdi. Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısına şu ilk 11 ile çıktı;

“Altay Bayındır-Nazım Sangare, Tisserand, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Rossi, Serdar Dursun”

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Gaziantep FK maçına yoğun ilgi gösterdi.

Satışa sunulan biletlerin tamamına yakını tükenirken, stat girişlerinde yoğunluk olmaması için stat kapıları erken açıldı.