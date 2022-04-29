Fenerbahçe'den sert tepki: A Spor'u daha önce uyarmıştık

29 Nisan 2022 Cuma, 20:36

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk eden Fenerbahçe maçtan önce resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, A Spor ekranlarında yer alan Ulaş Uğraş Özdemir'e sert ifadelerle tepki gösteren bir duyuru yer aldı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

ULAŞ UĞRAŞ ÖZDEMİR TEPKİSİ

"A Spor kanalında ekrana çıkarılan Ulaş Uğraş Özdemir isimli şahsın, canlı yayında hain terör örgütü tarafından sahte delil oluşturarak yürütüldüğü ülkemizin en üst yargı organı tarafından KUMPAS olarak tasdiklenen davayı referans göstererek kulübümüzü hedef aldığı yayın son derece hadsizdir.

Dün yaptığımız açıklamada 3 Temmuz’un bir kumpas olduğunu reddetmenin, buna karşıt görüş taşımanın, Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına kast eden FETÖ’yü meşrulaştırmaktan, halkı kin, nefret ve kutuplaşmaya sevk etmekten başka bir anlam taşımadığını vurgulamıştık.

'A SPOR KANALINI UYARMIŞTIK'

Adı geçen şahsın amacı toplumsal kutuplaşmayı derinleştirerek halkı kin ve nefrete teşvik etmektir. Bu konudaki emsal yargı kararları doğrultusunda ilgili hadsiz şahsa yönelik tüm hukuki adımlarımızı atacağımızı açıklıyoruz.

Bununla birlikte A Spor kanalına daha önce bu yönde beyanları bulunan yorumcularının söylemleri nedeniyle defalarca kez uyarılarda bulunmuştuk.

'BU TÜR YAYINLARA SON VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ'

Her seferinde yaşanan bu durum için üzüntülerini ifade eden ilgili kanalın, sorumlu yayıncılık ilkesi ile hareket etmesini, bu ve benzer söylemler içeren yayınlara derhal son verilmesini bekliyoruz."