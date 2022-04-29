Fenerbahçeli Serdar Dursun'dan penaltı yorumu: Fair-play içinde bunlara gerek yok

29 Nisan 2022 Cuma, 23:19

Süper Lig 'in 35. haftasında Gaziantep FK'yı 3-2'yle geçen Fenerbahçe 'de takımının 2. golünü atan Serdar Dursun, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Serdar Dursun, "Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Bence gayet iyi bir maç çıkardık. İlk 15-20 dakika aşırı iyi pres yaptık ve öne geçtik. İlk yarı 2. golü bulabilirdik. İkinci yarıya da fena başlamadık. Penaltıyı kaçırdık orada biraz olaylar oldu, yeri falan kazdılar. Ben de şaşırdım açıkçası biraz yukarı gittiğinde iyi ki kaçtı diyelim. Ondan sonra golü bulduk. Kazandığımız ve serimizi devam ettirdiğimiz için çok mutlu oldum " sözlerini dile getirdi.

"FAIR-PLAY İÇİNDE BUNLARA GEREK YOK"

Penaltı pozisyonunda yaşananlar hakkında ise golcü futbolcu, "Fair-play içinde böyle şeylere gerek yok bence. Yeri kazdılar, belki de bir etkendi kaçırmamda. Ama telafi ettim 4-5 dakika sonra. Taraftarımızı da teşekkür ediyorum, destek oldular " dedi.