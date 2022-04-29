Galibiyetin ardından İsmail Kartal: Fenerbahçe ruhu geri geldi

29 Nisan 2022 Cuma, 23:13

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı 3-2 yendi.

İsmail Kartal, Gaziantep FK maçı sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlarken 'Bu stadı dolduran Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum" diyen Kartal, "Biz onlar varsa varız. Bu tribünler ne kadar dolarsa, oyuncular o kadar iyi motive oluyor. Bu atmosferle oyuncular her zaman daha iyi mücadele ediyor. Oyuncularımızla yaptığımız toplantılarda bu geri bildirimi söylüyorlar. Gaziantep takımı iyi bir kadroya sahip. Biz daha farklı da kazanabilirdik. Bu akşam da kazanmasını bildik. Göreve geldiğimden bu yana 15 maçta 11 galibiyet 3 beraberlik aldık bir maç kaybettik. Güzel bir seri. Bunun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Muhteşem taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar varsa biz varız. Bize desteklerini veriyorlar. Onun için bu galibiyeti onlara armağan ediyorum" dedi.

"POZİTİF FUTBOL OYNATACAĞIMI SÖYLEMİŞTİM"

"Takımın çıkışının formulü neydi?" sorusuna ise Kartal, "Biz ekip olarak çok fazla detaylara girmek istemiyorum. Çok fazla da abartmak istemiyorum. Sadece işimi yaptım. Fenerbahçe'nin iç dinamiklerini bilen bir insanım. Pozitif futbol oynatacağımı söylemiştim. Ben de tribünlerden gelen, bu takımın içinden çıkan Fenerbahçe'nin bir neferiyim. Oyuncularımızla birbirimize saygı duyarak iyi çalmıştık. Süreç kolay olmadı. Sakatlıklar, hastalıklar, bir sürü sıkıntımız vardı. Kolay olmadı. Sonuçta istediğim oyunu oturttuk. Oyuncularım da oyundan keyif aldılar. Antrenmandan keyif aldılar. Onun için bu günlere geldik. Bu başarıdaki en büyük pay oyuncularımındır" diye konuştu.

Taraftarların kendisine yönelik tezahüratlarının hatırlatılması üzerine de Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Taraftarlarımızın bana gösterdiği bu sevgi ve tevevccühlerinden dolayı her zaman onlara bir minnet borcum var. Bu göreve gelirken gözümü kırpmadan geldim. Bir şeyleri düzeltmem gerekiyordu. Birazcık işleri toparladığımızı gösterdik. Bu statta tribünlerde futbol takımıyla bir bütünlük sağlandı. Fenerbahçe, Kadıköy ruhu geri geldi. Bunu devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.