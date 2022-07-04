Fenerbahçe, genç oyuncularına güveniyor
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de kadronun iskeletini oluşturan genç oyuncuların yüksek performansı dikkat çekiyor.
Fenerbahçe, son birkaç yıldır sürdürülen yeniden yapılanma politikası ile doğru adımlar atarak geleceğini garantiye aldı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un elinde gelecek vadeden, potansiyelli, parlamaya hazır çok sayıda oyuncu bulunuyor. Bu da sarı-lacivertli camianın geleceğe umutla bakmasını sağlıyor. Genç yaşta deneyim kazanan bu futbolcular, önümüzdeki yıllarda takım iskeletinin ana parçalarını oluşturacak. Kadrodaki birçok oyuncuya Avrupa kulüplerinin ilgisi de söz konusu.
EN GÖZDE ARDA GÜLER
Sözcü'nün haberine göre, sarı-lacivertliler, bu oyuncuların satışından ciddi bir bonservis geliri elde ederek ekonomik olarak da rahatlayabilir. Mevcut kadroda, A takım potansiyelli gençler dahil, 25 yaş ve altında 21 oyuncu bulunuyor. Jesus özellikle 20 yaş altındaki gençlerle yakından ilgileniyor.
Portekizli hoca genç isimleri rotasyona dahil edip takıma koymaya çalışacak. Potansiyeli en yüksek oyuncu Arda Güler. Camia, yaşları genç olan yabancı oyuncularından da gelir bekliyor.
FERDİ KADIOĞLU HAYALİNE KAVUŞTU
Partizan maçında takımın en eskilerinden biri olarak Altay çıktıktan sonra kaptanlık bandını takan Ferdi Kadıoğlu, "Önde baskı yapıyoruz, rakip sahada çok fazla top kapıp, 3. bölgede tehlike üretiyoruz. Rakip yarı sahada çok fazla top kazanma imkânımız oluyor. Kaptanlık gurur verici. 7 numarayı giymek de hayalimdi" şeklinde konuştu.
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