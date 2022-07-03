Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2022 Pazar, 22:11
Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü
Abone Ol google-news

Avusturya’da kamp yapan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen idmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.


fenerbahçe antrenman jorge jesus
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler