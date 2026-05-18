Fenerbahçe, genç yıldız adayı Volkan Mutlu'yu kadrosuna kattı

18.05.2026 12:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe'nin, Finlandiya ekiplerinden KuPS forması giyen 16 yaşındaki Volkan Mutlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Volkan Mutlu ile 18 yaşından itibaren geçerli olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Finlandiya U17 Milli Takımı'nda forma giyen genç oyuncunun, Türk Milli Takımı'nı seçmesi için çalışmalar başladı.

U18 TAKIMINA YÜKSELDİ

Ofansif orta saha pozisyonunda oynayan Volkan Mutlu, Ocak 2026'da KuPS U18 takımından KuPS'un ikinci takımına geçti. 16 yaşındaki Volkan, oynadığı 9 maçta 2 kez fileleri sarstı.

Volkan, Finlandiya U17 Milli Takımı'yla çıktığı 11 maçta ise 1 gol atma başarısı gösterdi. 

