Spor yazarları Fenerbahçe - Eyüpspor maçını yorumladı: 'Sezonun özeti gibi bir maç'

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, 2025/26 sezonunun son maçında sahasında Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, sarı-lacivertli takımla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"STRESTEN KURTULDUK!"

Hilmi Türkay: Nihayet sezon bitti... İyi ki bitti... Bitti de tüm Fenerbahçeliler stresten, kahırdan, üzüntüden kurtuldu... Her yıl büyük umutlarla takım kurup, milyon Avro’lar döküp transfer yapıp, meşhur hocaları getirip ligi ikinci bitirmeyi başaran başka bir takım var mıdır emin değilim! Acı ama gerçek... Elbette sezon boyu hakem hataları, yanlış kararlar yok muydu, vardı... Ancak liderlik fırsatı birçok kez Fenerbahçe’ye geldi; hepsini elinin tersiyle itti. Kulüp neredeyse her yıl olağanüstü seçim yapar hale geldi. Eyüpspor maçını konuşmak dahi istemiyorum. Yeni sezonda bu formayı giymemesi gereken çok isim var. Bakalım yeni başkan ve yönetim ne yönde karar verecek. (Cumhuriyet)

"SEZONUN ÖZETİ GİBİ BİR MAÇTI!"

Fırat Aydınus: Maçların ikinci yarıları hayrettir ki aynı anda başladı. Kadıköy’deki ikinci devre, ilk 45 dakikanın kopyasıydı. Oyunun kontrolü Fenerbahçe’deydi yine. 70. dakikada Fred ile golü de buldu. Bu andan sonra Kerem devreye girdi ve attığı gollerle Fenerbahçe’yi 3-2 öne geçirirken Eyüpspor’u zora soktu. Aynı anda Antalya’nın golü gelince Eyüpspor Süper Lig’e veda ediyor denirken, maçın sonlarına doğru Talha Ülvan’ın attığı gol dramatik bir son yaşattı ve Akdeniz temsilcisi küme düştü. (Hürriyet)

"AŞK, KAN, GÖZYAŞI!"

Gürcan Bilgiç: Sezonun özetini son maçta taraftarına sundu Fenerbahçe oyuncuları. Ekmeğin değil ama gollerin "taştan" çıktığı bir maçtı. Ligde kalmak için sonuna kadar direnen Eyüp karşısında, bir an bile oyun disiplininden uzaklaşmadan, sakin kalmayı başararak, defans duvarından tuğlaları sökerek giden maçı, geri getirdiler. Neden sezon özeti… İçinde her duygunun olduğu, "Aşk, kan gözyaşı" anonsuyla yazlık sinemaya getirilen Yeşilçam yapımı vardı sahada. İddianın bittiği noktada tribünler "sadık taraftara" emanetti. İyi de desteklediler takımı. Geriye düştüklerinde bile sahadaki hırsı ve isteği gördüler çünkü. Kaleyi tutan üç şutta üç gol buldu Eyüp, 2-0'den geriye düşüp, tekrar beraberliği başka rakibe karşı da yakalayamazlardı açıkçası. Tüm sezon "kazandım" dediği anda soyunma odasına yere bakarak giden bir takım vardı karşılarında. Yine öyle oldu. (Sabah)

"PARADOKS"

Cem Dizdar: Şimdi gözleri yeni başkanda, ancak ağırlıklı beklenti “transfer”, yani “eski çözüm.” Gelecek sezon sonu yeniden seçim olacağı düşünülürse, seçimi kazanacak adayın ilk hedefinin “şampiyon” olmak için paraları bir kez daha saçıp savuracağı ya da buna çalışacağı muhakkak. Haliyle bu atmosfer basıncı altında önümüzdeki sezonun takımı için bu kadrodan oyuncu taşımak pek kolay görünmüyor. Böylece taraftar baskısının belirleyici olduğu kulüplerin başında gelen Fenerbahçe’nin yeni yönetiminin işi eskiye göre daha da zor olacak. (Fanatik)