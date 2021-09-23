Hikmet Karaman Galatasaray galibiyetinin sırrını açıkladı
Kayserispor Teknik Direktörü Karaman, "Karaman, “Önemli bir galibiyet aldık. Böyle büyük takımlara karşı alınan galibiyetler çok çalışmayı gerektiriyor" dedi.
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray maçının ardından, "Haklı bir galibiyet aldık" dedi.
Kayserispor, Süper Lig’in 6. haftasında konuk ettiği Galatasaray’ı 3-0 mağlup ederek, puanını 10’a yükseltti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına konuşan Karaman, “Önemli bir galibiyet aldık. Böyle büyük takımlara karşı alınan galibiyetler; oyuncuların kendine olan güvenini, bakış açılarını hatta antrenmanlardaki teknik adamların da çalışma programlarını değiştirebiliyor. Maça iyi başladık, haklı bir galibiyet aldık. Hak ettiğimiz bir galibiyet. Lig uzun bir maraton. Bu maraton içinde çok sakatlıklar oluyor. Kayserispor olarak hedefimiz sahada bir takım bütünlüğünü görebilmek. İyi bir maç oynadık ama yeterli değil. Lig uzun bir maraton, bütün takımlar iyi. Çalışacağız, gelişeceğiz, sakat olan oyuncularımızı bekleyeceğiz. İlk golü çalıştık. Çalışınca da galibiyet geliyor Takımımıza ve taraftarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Maçta 2 golle yıldızlaşan Mame Thiam’ın performansını değerlendiren Karaman, “Futbol bir takım oyunu. Takım oyunu içerisinde kaliteli futbolcular takımı star haline getirir. Tek bir oyuncuyu paranteze almayalım. Thiam değerli bir oyuncu” ifadelerini kullandı.
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