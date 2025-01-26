Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, sahasında Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
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