Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2025 Pazar, 09:24
Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor.

Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, sahasında Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe ile karşılaşacak.

Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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