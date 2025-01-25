Fenerbahçe Opet deplasmanda kayıp!
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Emlak Konut'a 73-70 mağlup oldu.
Türkiye ING Kadınlar Basketbol Ligi'nin 16. haftasında Emlak Konut, Fenerbahçe Opet'i 73-70 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Opet, ligdeki 14 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste 2. kez yenilmiş oldu.
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Fatih Güler, Özkan Talo
Emlak Konut: Thomas 20, Sehernaz Çidal 6, Macaulay 4, Parks 20, Gueye 21, Gamze Takmaz 2
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 7, Williams 14, Meesseman 16, Allemand 11, Charles 15, Olcay Çakır Turgut 3, İdil Saçalır 2, Tilbe Şenyürek 2
1. Periyot: 17-22
Devre: 31-35
3. Periyot: 46-50
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