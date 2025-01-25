Fenerbahçe Opet deplasmanda kayıp!

Yayınlanma: 25.01.2025 - 17:31

Güncelleme: 25.01.2025 - 17:31

Türkiye ING Kadınlar Basketbol Ligi'nin 16. haftasında Emlak Konut, Fenerbahçe Opet'i 73-70 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Opet, ligdeki 14 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste 2. kez yenilmiş oldu.

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Fatih Güler, Özkan Talo

Emlak Konut: Thomas 20, Sehernaz Çidal 6, Macaulay 4, Parks 20, Gueye 21, Gamze Takmaz 2

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 7, Williams 14, Meesseman 16, Allemand 11, Charles 15, Olcay Çakır Turgut 3, İdil Saçalır 2, Tilbe Şenyürek 2

1. Periyot: 17-22

Devre: 31-35

3. Periyot: 46-50