Fenerbahçe - Göztepe maçı öncesi gerginlik: Taraftarlar birbirine girdi!

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk edeceği maç öncesi iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe - Göztepe maçı öncesi gerginlik: Taraftarlar birbirine girdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2025 - 18:00

Süper Lig'in 21. haftasındaki Fenerbahçe - Göztepe maçı öncesinde gerginlik yaşandı.

Kadıköy'de oynanacak karşılaşma öncesi iki takımın taraftarları Kadıköy'de, stadyum çevresinde karşı karşıya geldi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polis, yaşanan gerginliğin ardından olaylara müdahalede bulundu.

Fenerbahçe ile Göztepe arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmada da taraftar grupları arasında gerginlik yaşanmıştı.


Etiketler: #fenerbahçe #taraftar #göztepe #süper lig

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