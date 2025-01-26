Fenerbahçe - Göztepe maçı öncesi gerginlik: Taraftarlar birbirine girdi!
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk edeceği maç öncesi iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı.
Süper Lig'in 21. haftasındaki Fenerbahçe - Göztepe maçı öncesinde gerginlik yaşandı.
Kadıköy'de oynanacak karşılaşma öncesi iki takımın taraftarları Kadıköy'de, stadyum çevresinde karşı karşıya geldi.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Polis, yaşanan gerginliğin ardından olaylara müdahalede bulundu.
Fenerbahçe ile Göztepe arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmada da taraftar grupları arasında gerginlik yaşanmıştı.
Etiketler: #fenerbahçe #taraftar #göztepe #süper lig
Spor Haberleri
- Beşiktaş'tan hakem tepkisi!
- Fatih Karagümrük 3 puanı 9 kişi ile aldı!
- Fenerbahçe'de Diego Carlos kararı!
- Sırp oyuncudan transfer yanıtı!
- Eyüpspor'un serisi 3 maça çıktı!
- Kadıköy'de ilk gol geldi!
- Kadıköy'de maç öncesi gerginlik!
- Esad'ın milyonlarca dolarlık varlıklarına ne olacak?
- İsmail Kartal geldi: Persepolis lideri devirdi!
- Zerenspor, kendi evinde takılmadı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Arınç'tan çok konuşulacak 'Kartalkaya yangını' yorumu
- Yılmaz Tunç'tan açıklama!
- Tunç'tan Özel'e telefon yanıtı
- Özdağ'dan Yapıcıoğlu'na yanıt
- 'Parti konuşmalarını Fidan'a danışıyordu'
- 'Çarpıcı bilgiler paylaşacak'
- Ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber
- Gezi eylemlerine ilişkin Çarşı davasında karar
- Gözaltı kararı verildi!
- İlker Yağcıoğlu'ndan Galatasaray iddiası