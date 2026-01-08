Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferini açıkladı: İlk fotoğraf geldi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.01.2026 13:14:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferini resmen açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferini resmen duyurdu. Sarı-lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 26 yaşındaki oyuncunun transfer görüşmelerine başlandığı belirtildi.

Fenerbahçe açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi’nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul’a davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:

FENERBAHÇE İÇİN İSTANBUL'DA

Fenerbahçe'nin anlaştığı Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'yi taşıyan uçak İstanbul'a geldi.

MATTEO GUENDOUZI'NİN KARİYERİ

Futbola Paris Saint Germain altyapısında başlayan Matteo Guendouzi, sonrasında Lorient, Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve Lazio formalarını giydi. Kariyeri boyunca 374 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha, bu mücadelelerde 19 gol ve 38 asist kaydetti.

