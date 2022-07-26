Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'dan ayrılık kararı

Geçen sezon Fenerbahçe ile sözleşmesini tamamlayan ve Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, istediği performansı gösteremedi. Genç futbolcunun Almanya 2. Ligi'ne transfer olacağı öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2022 Salı, 12:25
Eski Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'dan ayrılık kararı
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Geçen sezon Fenerbahçe'den ayrılarak bonservis ücreti ödenmeden Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, Alman ekibinden ayrılmanın eşiğine geldi.

Sporx'in haberine göre, Stuttgart'ta istediği forma şansını bulamayan 18 yaşındaki genç futbolcu, Almanya İkinci Ligi (Bundesliga 2) ekiplerinden FC Magdeburg'a kiralık olarak katılmaya hazırlanıyor.

KAPTANLIK PAZUBANDINI TAKMIŞTI

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve "kulübün geleceği" olarak görülen Ömer Faruk, 2019-20 sezonunun son lig maçında futbola veda eden Emre Belözoğlu'nun koluna taktığı kaptanlık pazubandı ile gündem olmuştu. İlerleyen süreçte Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan genç isim geçen sezon Stuttgart'ta yalnızca 79 dakika süre alabildi.


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