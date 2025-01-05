Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, sahasında Yılmaz Bal'ın ekibi Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sport 1'den naklen yayımlanacak.
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