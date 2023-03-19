Fenerbahçe HDI Sigorta, Tokat Belediye'ye set vermedi! Fenerbahçe HDI Sigorta 3-0 Tokat Belediye Plevne
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 21. haftasında, Fenerbahçe HDI Sigorta evinde Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu 21. hafta maçında Tokat Belediye Plevne’yi ağırladı. Servisten 13 sayı aldığı karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligde 16. galibiyetini elde etti ve zirve takibini sürdürdü.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Selçuk Görmen, Sadettin Kıral
Fenerbahçe HDI Sigorta: Luati, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Lakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Peric, Meljanac, Caner Pekşen, İzzet Ünver)
Tokat Belediye Plevne: Egecan Avcıl, Mustafa Cervatoğlu, Berkay Yavuz, Atakan Topal, Rıfat Kantarcıoğlu, Eren Kanlı, (Durmuş Aydın, Hasan Balcıoğlu, Onur Kaya, Furkan Açıkgöz, Kaan Bülbül, Efe Özbey)
Setler: 25-16, 25-20, 25-14
Süre: 67 dakika (24, 25, 18)
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