Fenerbahçe HDI Sigorta, Tokat Belediye'ye set vermedi! Fenerbahçe HDI Sigorta 3-0 Tokat Belediye Plevne

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 21. haftasında, Fenerbahçe HDI Sigorta evinde Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 17:55
Fenerbahçe HDI Sigorta, Tokat Belediye'ye set vermedi! Fenerbahçe HDI Sigorta 3-0 Tokat Belediye Plevne
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Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu 21. hafta maçında Tokat Belediye Plevne’yi ağırladı.  Servisten 13 sayı aldığı karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligde 16. galibiyetini elde etti ve zirve takibini sürdürdü.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Selçuk Görmen, Sadettin Kıral

Fenerbahçe HDI Sigorta: Luati, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Lakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Peric, Meljanac, Caner Pekşen, İzzet Ünver)

Tokat Belediye Plevne: Egecan Avcıl, Mustafa Cervatoğlu, Berkay Yavuz, Atakan Topal, Rıfat Kantarcıoğlu, Eren Kanlı, (Durmuş Aydın, Hasan Balcıoğlu, Onur Kaya, Furkan Açıkgöz, Kaan Bülbül, Efe Özbey)

Setler: 25-16, 25-20, 25-14

Süre: 67 dakika (24, 25, 18)


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