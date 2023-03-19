Fenerbahçe HDI Sigorta, Tokat Belediye'ye set vermedi! Fenerbahçe HDI Sigorta 3-0 Tokat Belediye Plevne

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 17:55

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 17:55

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu 21. hafta maçında Tokat Belediye Plevne’yi ağırladı. Servisten 13 sayı aldığı karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligde 16. galibiyetini elde etti ve zirve takibini sürdürdü.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Selçuk Görmen, Sadettin Kıral

Fenerbahçe HDI Sigorta: Luati, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Lakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Peric, Meljanac, Caner Pekşen, İzzet Ünver)

Tokat Belediye Plevne: Egecan Avcıl, Mustafa Cervatoğlu, Berkay Yavuz, Atakan Topal, Rıfat Kantarcıoğlu, Eren Kanlı, (Durmuş Aydın, Hasan Balcıoğlu, Onur Kaya, Furkan Açıkgöz, Kaan Bülbül, Efe Özbey)

Setler: 25-16, 25-20, 25-14

Süre: 67 dakika (24, 25, 18)