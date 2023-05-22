Fenerbahçe için Divock Origi iddiası!

Yayınlanma: 22.05.2023 - 21:07

Güncelleme: 22.05.2023 - 21:07

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de forvet hattı için flaş bir isim gündeme geldi.

Sporx'in İtalyan basınından La Gazzetta della Sport'tan derlediği haberine göre Fenerbahçe, Milan'ın Belçikalı forveti Divock Origi'yi transfer etmek istiyor.

Haberde, Origi'yi Fenerbahçe'nin dışında Premier Lig ekibi West Ham United'ın da istediği ve bu transfer için girişimlerde bulunduğu yazıldı.

Divock Origi (solda)



BONSERVİS BEKLENTİSİ

Milan'ın geçirdiği kötü sezonun ardından takımdan ayrılması planlanan Origi için İtalyan devinin 7-8 milyon euro arasında bir gelir beklediği aktarıldı.

Bu sezon Milan formasıyla 35 resmi maça çıkan 28 yaşındaki golcü oyuncu, bu maçlarda 2 gol 1 asist kaydetti.