Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc'a Yunan talip!
Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos'un Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc ile ilgilendiği öne sürüldü.
Yeni sezonda Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu olan Miha Zajc'a, Serie A takımlarının yanı sıra Beşiktaş'ın da yoğun ilgisi devam ederken bir başka talip de Yunanistan'dan çıktı.
Habertürk'ün Novasports TV'den aktardığına göre; Panathinaikos, sezon sonunda serbest kalacak futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdi.
TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR
Jorge Jesus ile yıldızı barışmayan ve bu sezon iyi formuna rağmen sürekli yedek kulübesinde olan Sloven futbolcunun da takımdan ayrılmaya sıcak bakması, talip olan takımların elini güçlendiriyor.
Sloven futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli forma ile tüm kulvarlarda çıktığı 30 karşılaşmada takımına 4 gol 4 asistlik katkı sağladı.
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