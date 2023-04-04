Fenerbahçe için flaş iddia! 'Jorge Jesus gidiyor, o geliyor'

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 09:44

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 09:44

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-2 yenilen Fenerbahçe'de büyük bir şok yaşanırken, teknik direktör Jorge Jesus ile yollar ayrılacak mı sorusu akıllara geldi. Jesus'un ayrılığı gündeme gelirken, yerine gelebilecek isim hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

NutSpor’da yorumculuk yapan eski milli futbolcu Batuhan Karadeniz, sarı-lacivertli takımın hafta içinde teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştireceğini öne sürdü. Son olarak Beşiktaş’ı çalıştıran Yalçın bu sezon hiçbir takımda görev yapmamıştı.

Türk futbolunda dört büyük takımın da formasını giyen iki isimden biri olan Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamıştı.

Siyah-beyazlı takımdaki ikinci sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde gelen kötü sonuçların ardından görevinden ayrılan 50 yaşındaki teknik direktörün ismi bir süre önce A Milli Takım teknik direktörlüğü için de geçiyordu.







