Soyunma odasında Jorge Jesus - Ali Koç gerginliği!

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 09:22

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 09:22

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı dev derbide Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin 10 kişi kalan rakibine karşı aldığı bu sonuç camiada büyük yıkım etkisi yarattı.

ALİ KOÇ SOYUNMA ODASINA İNDİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, 4-2’lik yenilgi sonrası tribünlerden yönetime istifa sesleri yükselirken sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç da takıma tepki gösterdi. Mücadele sonrası soyunma odasına inen başkan Ali Koç’tan oyunculara ciddi bir tepki geldi.

Oldukça sinirli olduğu belirtilen Ali Koç'un sarı-lacivertli oyunculara çıkışarak “Ne bu hal? Bu durum kabul edilemez” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

JESUS'TAN ALİ KOÇ'A CEVAP

Başkanın futbolculara yönelik sert eleştirileri karşısında teknik direktör Jesus’un da Koç’un bu çıkışına sesssiz kalmadığı bildirildi.

Portekizli çalıştırıcının bu duruma tepki göstererek başkanın ne söyleyecekse oyunculara değil kendisine söylemesi gerektiğini dile getirdiği kaydedildi.