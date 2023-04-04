Soyunma odasında Jorge Jesus - Ali Koç gerginliği!
Fenerbahçe'de 4-2'lik Beşiktaş mağlubiyeti sonrası yaşananlar ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'un çok sinirlendiği ve soyunma odasına indiği, burada teknik direktör Jorge Jesus ile arasında bir gerginlik çıktığı iddia edildi.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı dev derbide Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin 10 kişi kalan rakibine karşı aldığı bu sonuç camiada büyük yıkım etkisi yarattı.
ALİ KOÇ SOYUNMA ODASINA İNDİ
Hürriyet'te yer alan habere göre, 4-2’lik yenilgi sonrası tribünlerden yönetime istifa sesleri yükselirken sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç da takıma tepki gösterdi. Mücadele sonrası soyunma odasına inen başkan Ali Koç’tan oyunculara ciddi bir tepki geldi.
Oldukça sinirli olduğu belirtilen Ali Koç'un sarı-lacivertli oyunculara çıkışarak “Ne bu hal? Bu durum kabul edilemez” ifadelerini kullandığı öğrenildi.
JESUS'TAN ALİ KOÇ'A CEVAP
Başkanın futbolculara yönelik sert eleştirileri karşısında teknik direktör Jesus’un da Koç’un bu çıkışına sesssiz kalmadığı bildirildi.
Portekizli çalıştırıcının bu duruma tepki göstererek başkanın ne söyleyecekse oyunculara değil kendisine söylemesi gerektiğini dile getirdiği kaydedildi.
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