Fenerbahçe için Marcelo iddiası: Jorge Jesus ile birlikte geliyor
La Liga devi Real Madrid'den ayrılan Marcelo hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'den gelen teklife olumlu yanıt verdiği belirtildi.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları Jorge Jesus ile son bulurken gözler transfere çevrildi.
Sarı-lacivertli ekip, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u İstanbul'a getirdi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen Fenerbahçe için dev bir transfer iddiası gündeme geldi.
İddiaya göre Real Madrid kariyerini sonlandıran Brezilyalı yıldız Marcelo gelecek sezon çubuklu formayı giyebilir. Fenerbahçe'nin yanı sıra Fransız ekibi Marsilya da Marcelo'yu transfer etmek istiyor. Oyuncuya Katar'dan da yıllık 10 milyon Euro'luk bir teklif geldi. Ancak Marcelo'nun Avrupa'da top koşturmak istediği ve bu teklifi reddettiği öne sürüldü.
Real Madrid formasıyla 25 kupa kaldıran Marcelo, kulüp tarihinde en fazla kupa kazanan oyuncu unvanının sahibi olmuştu.
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