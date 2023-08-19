Fenerbahçe için sürpriz iddia: Antoine Makoumbou

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Cagliari'de forma giyen Antoine Makoumbou için teklifte bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2023 - 14:31
Fenerbahçe için sürpriz iddia: Antoine Makoumbou
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı. 

L'Equipe'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, Cagliari'de forma giyen 25 yaşındaki Kongolu oyuncu Antoine Makoumbou için resmi teklifte bulundu.

5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Haberde sarı-lacivertlilerin, Antoine Makoumbou için İtalyan kulübüne 5 milyon Euro'luk teklif yaptığı belirtildi.

Ayrıca oyuncu ile Fenerbahçe'nin dışında Bologna ve Clermont'un da devrede olduğu ifade edildi.

Makoumbou, Cagliari formasıyla 44 karşılaşmaya çıkarken, 1 gol attı. Kongolu oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.  


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