Fenerbahçe için sürpriz iddia: Antoine Makoumbou
Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Cagliari'de forma giyen Antoine Makoumbou için teklifte bulundu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı.
L'Equipe'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, Cagliari'de forma giyen 25 yaşındaki Kongolu oyuncu Antoine Makoumbou için resmi teklifte bulundu.
5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Haberde sarı-lacivertlilerin, Antoine Makoumbou için İtalyan kulübüne 5 milyon Euro'luk teklif yaptığı belirtildi.
Ayrıca oyuncu ile Fenerbahçe'nin dışında Bologna ve Clermont'un da devrede olduğu ifade edildi.
Makoumbou, Cagliari formasıyla 44 karşılaşmaya çıkarken, 1 gol attı. Kongolu oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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