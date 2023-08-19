Fenerbahçe için sürpriz iddia: Antoine Makoumbou

Yayınlanma: 19.08.2023 - 14:31

Güncelleme: 19.08.2023 - 14:32

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, Cagliari'de forma giyen 25 yaşındaki Kongolu oyuncu Antoine Makoumbou için resmi teklifte bulundu.

5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Haberde sarı-lacivertlilerin, Antoine Makoumbou için İtalyan kulübüne 5 milyon Euro'luk teklif yaptığı belirtildi.

Ayrıca oyuncu ile Fenerbahçe'nin dışında Bologna ve Clermont'un da devrede olduğu ifade edildi.

Makoumbou, Cagliari formasıyla 44 karşılaşmaya çıkarken, 1 gol attı. Kongolu oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.