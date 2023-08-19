İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe rotayı Macar yıldıza çevirdi
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Freiburg forması giyen Roland Sallai ile ilgilendiği iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Macaristan Milli Takımı'nın da önemli yıldızlarından ve Freiburg'un kilit oyuncularından Roland Sallai için Fenerbahçe görüşmelere başladı.
26 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri Alessandro Lucci ile ön görüşmeyi yapan sarı-lacivertililer transferi ilerleyen günlerde resmileştirmek istiyor.
Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 19 lig maçına çıkan Sallai takımına 1 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Nihat Hatipoğlu'ndan kötü haber
- Merdan Yanardağ'ı icraya verdi!
- 3 gün arayla intihar etmişlerdi: Yan yana defnedildiler
- 'Uyuşturucu kaçakçıları tahliye edilirken...'
- Özgür Özel'den 'adaylık' açıklaması
- 'İstifa' iddiasına tek kelimelik yanıt
- Sedat Peker’den aylar sonra fotoğraf!
- 'Mehmet Şimşek istifa etmek istedi' iddiasına açıklama
- Beyoğlu'ndaki 'kısa mesafe' cinayetinde yeni gelişme!
- 100 bin Euro ödüllü 'after parti'