İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe rotayı Macar yıldıza çevirdi

Yayınlanma: 19.08.2023 - 11:58

Güncelleme: 19.08.2023 - 11:58

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Macaristan Milli Takımı'nın da önemli yıldızlarından ve Freiburg'un kilit oyuncularından Roland Sallai için Fenerbahçe görüşmelere başladı.

26 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri Alessandro Lucci ile ön görüşmeyi yapan sarı-lacivertililer transferi ilerleyen günlerde resmileştirmek istiyor.

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 19 lig maçına çıkan Sallai takımına 1 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı.