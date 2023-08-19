İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe rotayı Macar yıldıza çevirdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Freiburg forması giyen Roland Sallai ile ilgilendiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2023 - 11:58
İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe rotayı Macar yıldıza çevirdi
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Macaristan Milli Takımı'nın da önemli yıldızlarından ve Freiburg'un kilit oyuncularından Roland Sallai için Fenerbahçe görüşmelere başladı.

26 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri Alessandro Lucci ile ön görüşmeyi yapan sarı-lacivertililer transferi ilerleyen günlerde resmileştirmek istiyor.

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 19 lig maçına çıkan Sallai takımına 1 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı.


Roland Sallai fenerbahçe freiburg

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