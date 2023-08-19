Fenerbahçe'nin orta saha transferine Arteta engeli

Yayınlanma: 19.08.2023 - 13:02

Güncelleme: 19.08.2023 - 13:02

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Thomas Partey'den kötü haber geldi.

İngiliz basınından Express'in haberine göre, 30 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusunu gündemine alan sarı-lacivertlilere, Mikel Arteta engel oldu.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Haber detayında, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın, Premier Lig'de geçen hafta oynanan Nottingham Forest maçında Ganalı oyuncuya ilk 11'de sağ bek pozisyonunda görev verdiği hatırlatıldı. Böylece İspanyol teknik adamın, Partey'nin planlarının önemli bir parçası olduğunu göstermiş olduğu belirtildi.

Arteta geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Hiç şüphesiz, Thomas Partey bizim için ve benim için çok önemli bir oyuncu. Onun takımda olmasını istiyorum. Onunla ne zaman konuşsam iradesi bizimle kalmak" ifadelerini kullanmıştı.