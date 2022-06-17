Jozef Sabo: Fenerbahçe zayıf bir rakip, Dinamo'nun şansı var

17 Haziran 2022 Cuma, 14:51

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna takımı Dinamo Kiev ile eşleşti. Eşleşmenin ilk maçı 19-20 Temmuz'da Polonya'da, rövanşı ise 26-27 Temmuz'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Dinamo Kiev'in eski oyuncusu Jozsef Szabo Dinamo Kiev - Fenerbahçe eşleşmesini yorumladı.

"FENERBAHÇE ZAYIF BİR RAKİP"

Sportish'in Sport UA'ya dayandırdığı habere göre Szabo, Kiev'in Fenerbahçe karşısında avantajlı durumda olduğunu söyledi.

Eski Macar futbolcu, "Bence AEK, Dinamo için daha kolay bir rakip olurdu. Türkler biraz daha zor. Fenerbahçe zayıf bir rakip ancak bizim oyuncularımızın nasıl hazırlandığını görmemiz gerekir. Antrenmanlar önemli ancak maçların havası daha farklı. Fenerbahçe'yi eleme şansı önemli" dedi.