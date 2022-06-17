Jozef Sabo: Fenerbahçe zayıf bir rakip, Dinamo'nun şansı var
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile eşleşti. Eşleşmeyi yorumlayan Jozef Sabo, Ukrayna temsilcisinin daha avantajlı olduğunu söyledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna takımı Dinamo Kiev ile eşleşti. Eşleşmenin ilk maçı 19-20 Temmuz'da Polonya'da, rövanşı ise 26-27 Temmuz'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Dinamo Kiev'in eski oyuncusu Jozsef Szabo Dinamo Kiev - Fenerbahçe eşleşmesini yorumladı.
"FENERBAHÇE ZAYIF BİR RAKİP"
Sportish'in Sport UA'ya dayandırdığı habere göre Szabo, Kiev'in Fenerbahçe karşısında avantajlı durumda olduğunu söyledi.
Eski Macar futbolcu, "Bence AEK, Dinamo için daha kolay bir rakip olurdu. Türkler biraz daha zor. Fenerbahçe zayıf bir rakip ancak bizim oyuncularımızın nasıl hazırlandığını görmemiz gerekir. Antrenmanlar önemli ancak maçların havası daha farklı. Fenerbahçe'yi eleme şansı önemli" dedi.
Video Haberler
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- 'Daha uçamıyorsun' diyerek uçakla kavga etti
- '260 ton radyoaktif atık İstanbul'a getirildi'
- Kurbanlık inekler market reyonlarını gezdi
- Oğluyla tartışıp, etrafa saldırdı!
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
- Gece denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
- İşten çıkıp eve geldi, kocasını öldürülmüş halde buldu
- Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Alman şirketten Saray'a ihtar
- 'Merkez'in dolar tahmini zirvede
- Müge Anlı için harekete geçildi
- Terör örgütü lideri Öcalan için çarpıcı iddia
- Erdoğan’ın katılacağı tören için seferberlik
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- 'Sakın yatırım yapmayın' diyerek uyardı
- Son anketteki 'CHP' ve 'İYİ Parti' ayrıntısı
- Erdoğan'a 'çürük' yanıtı
- 00.00'dan itibaren litresi 30 lirayı geçiyor